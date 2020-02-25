В тройном ДТП под Тулой пострадали два человека

25 Февр. 2020 2020-02-25T18:00:11+03:00

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В понедельник, 24 февраля, в 17:15 в Ясногорском районе Тульской области на 147-ом км автодороги М-2 «Крым» произошло ДТП с участием трех автомобилей.

По предварительным данным, женщина 1981 года рождения, управляя автомобилем «Мерседес-Бенц С500» столкнулась с «Ивеко АФ 673500» с прицепом, под управлением мужчины 1974 года рождения. Далее по цепочке произошло столкновение с автомобилем «Фольксваген Гольф».

В результате аварии водитель «Фольксваген» и пассажир «Мерседес», мужчина 1988 года рождения, были госпитализированы с различными травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU