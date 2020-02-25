2020-02-25T17:58:32+03:00
Общество

Туляки жалуются на зловоние из подвала

Техподполье пятиэтажки в Криволучье превратилось в настоящий отстойник фекалий
Игорь КОПЫТОВ
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Туляки жалуются на зловоние из подвалаТуляки жалуются на зловоние из подвалаФото: Алексей ФОКИН
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Ужасный запах уже давно терроризирует жильцов дома № 44-А по ул. Металлургов. По их словам, подвалы дома постоянно затоплены. В воде плавает бытовой мусор, судя по запаху, содержимое унитазов.

К сожалению, от запаха не спасают никакие меры — ни распахнутые настежь форточки в подъездах, ни входные двери. Причем, даже, если коммунальщики и устраняют зловонные моря в подвале, спустя некоторое время случается очередной прорыв, и все повторяется по замкнутому кругу уже не первый год подряд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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