Туляки стали победителями открытого турнира по волейболу, посвященного Дню защитника Отечества

25 Февр. 2020 2020-02-25T17:37:29+03:00

В специализированном зале СШОР «Игровые виды спорта» с 21 по 23 февраля состоялся турнир, в котором состязались команды юношей 2007-2008 годов рождения

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На одной площадке собрались представители Великого Новгорода, Казани, подмосковного Подольска, Санкт-Петербурга, Твери и Тулы. В жаркой борьбе каждая из участвующих команд пыталась добиться максимального результата и большинство игр заканчивалось со счетом 3:2 или 3:1.

А победу в итоге праздновали хозяева - тульские волейболисты, воспитанники тренера Ольги Бабкиной. Серебро у команды Казани, бронза - у Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU