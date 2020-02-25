Туляки стали победителями открытого турнира по волейболу, посвященного Дню защитника Отечества
В специализированном зале СШОР «Игровые виды спорта» с 21 по 23 февраля состоялся турнир, в котором состязались команды юношей 2007-2008 годов рождения
Туляки стали победителями открытого турнира по волейболу, посвященного Дню защитника ОтечестваФото: соцсети
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На одной площадке собрались представители Великого Новгорода, Казани, подмосковного Подольска, Санкт-Петербурга, Твери и Тулы. В жаркой борьбе каждая из участвующих команд пыталась добиться максимального результата и большинство игр заканчивалось со счетом 3:2 или 3:1.
А победу в итоге праздновали хозяева - тульские волейболисты, воспитанники тренера Ольги Бабкиной. Серебро у команды Казани, бронза - у Санкт-Петербурга.
ИСТОЧНИК KP.RU