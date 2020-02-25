Под Тулой 21-летний водитель сбил пешехода

25 Февр. 2020 2020-02-25T17:33:46+03:00

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Ночью 23 февраля в 01:20 на 15-ом км трассы «Тула-Белев» 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ 210740» сбил пешехода.

По предварительным данным, мужчина 1974 года рождения двигался по проезжей части в попутном направлении. При этом он был одет в темную одежду без светоотражающих элементов.

В результате ДТП пешеход был госпитализирован с различными травмами.

Тульская Госавтоинспекция напоминает: будьте внимательны при переходе проезжей части, переходите только в установленных для перехода местах, не отвлекайтесь на телефонные разговоры и обозначайте себя на дороге световозвращающими элементами, ведь в сумерках или в темноте пешехода на дороге почти не видно. Благодаря световозвращающим элементам пешеходы в условиях плохой или недостаточной видимости обеспечены безопасностью на дороге. Яркое световое пятно, создаваемое световозвращателем, привлечет внимание водителя и позволит ему вовремя заметить пешехода. Будьте предельно бдительными и внимательными при пересечении проезжей части дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU