2020-02-25T17:26:13+03:00
Происшествия

В Туле столкнулись легковушка и маршрутка: есть пострадавшие

На месте происшествия работали сотрудники МЧС и скорой
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ГУ МЧС России по Тульской области
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25 февраля на улице Пролетарской в Туле столкнулись легковой автомобиль "Land Rover" и маршрутка "Iveco". Сообщение о ДТП поступило на телефон службы спасения в 15:20.

На месте происшествия работали сотрудники МЧС и скорой медицинской помощи.

Имеются пострадавшие. По предварительным данным, это 2 пассажира микроавтобуса.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 10 человек личного состава и 3 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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