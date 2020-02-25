В Туле столкнулись легковушка и маршрутка: есть пострадавшие
На месте происшествия работали сотрудники МЧС и скорой
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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25 февраля на улице Пролетарской в Туле столкнулись легковой автомобиль "Land Rover" и маршрутка "Iveco". Сообщение о ДТП поступило на телефон службы спасения в 15:20.
На месте происшествия работали сотрудники МЧС и скорой медицинской помощи.
Имеются пострадавшие. По предварительным данным, это 2 пассажира микроавтобуса.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 10 человек личного состава и 3 единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU