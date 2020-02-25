В Туле столкнулись легковушка и маршрутка: есть пострадавшие

25 Февр. 2020 2020-02-25T17:26:13+03:00

На месте происшествия работали сотрудники МЧС и скорой

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25 февраля на улице Пролетарской в Туле столкнулись легковой автомобиль "Land Rover" и маршрутка "Iveco". Сообщение о ДТП поступило на телефон службы спасения в 15:20.

На месте происшествия работали сотрудники МЧС и скорой медицинской помощи.

Имеются пострадавшие. По предварительным данным, это 2 пассажира микроавтобуса.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 10 человек личного состава и 3 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU