В центре Тулы при ДТП перевернулся автомобиль

25 Февр. 2020 2020-02-25T16:59:40+03:00

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В Туле в субботу, 22 февраля, на пересечении улиц Советской и Дзержинского произошло «летающее» ДТП. Автомобиль «Шевроле» столкнулся с «Хендай Солярис», движущемся в попутном направлении. Удар пришелся на заднюю часть японской иномарки. Затем, преодолев еще немного расстояния, «Шевроле» перевернулся и приземлился на собственную крышу приблизительно в 5-и метрах от столкновения.

По информации тульских СМИ, в результате аварии пострадал водитель «Шевроле». Он был госпитализирован с ушибом головы.

Как сообщают очевидцы, этот же водитель стал виновником ДТП еще с несколькими машинами на ул. Оборонной.

ИСТОЧНИК KP.RU