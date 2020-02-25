В Туле на ул. Пролетарской водитель иномарки сбила двух пешеходов

25 Февр. 2020 2020-02-25T16:52:12+03:00

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21 февраля в 21.00 на ул. Пролетарской в Туле произошло ДТП. 39-летняя женщина на автомобиле «Mazda СХ-5» сбила двух пешеходов, 48-летнюю женщину и 46-летнего мужчину. По предварительной информации, авария произошла в момент, когда женщина выезжала с прилегающей территории. В результате ДТП пешеходы получили различные травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU