В Туле на ул. Пролетарской водитель иномарки сбила двух пешеходов
В результате аварии мужчина и женщина получили различные травмы
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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21 февраля в 21.00 на ул. Пролетарской в Туле произошло ДТП. 39-летняя женщина на автомобиле «Mazda СХ-5» сбила двух пешеходов, 48-летнюю женщину и 46-летнего мужчину. По предварительной информации, авария произошла в момент, когда женщина выезжала с прилегающей территории. В результате ДТП пешеходы получили различные травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU