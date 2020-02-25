На тульские дороги высыпали 311 тонн песчано-соляной смеси

25 Февр. 2020 2020-02-25T15:51:51+03:00

Днем в дежурном режиме задействованы 100 единиц техники и 139 человек

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На обработку улиц и тротуаров от наледи коммунальщики израсходовали 311 тонн песчано-соляной смеси и 16 тонн реагента. Днем в дежурном режиме задействованы 100 единиц техники и 139 человек.

Семь бригад днем направили на вывоз снега. Кроме того, в Туле ведутся работы по благоустройству. На ул. Новомосковской удаляют поросль.

Также ведется уборка городских кладбищ. На кладбище №1 в уборке и вывозе мусора, опиловке деревьев задействованы 4 единицы техники и 14 рабочих.

ИСТОЧНИК KP.RU