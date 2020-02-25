Перебои в работе светофора в Туле были связаны с перепадом напряжения

25 Февр. 2020 2020-02-25T14:40:46+03:00

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Первый рабочий день после праздников, 25 февраля, у ряда туляков начался с опозданий. Движение по ул. Ложевой, Пролетарской, Советской, Епифанской и Карла Маркса было парализовано.

Причиной стала работа нового светофора на перекрестке ул. Советской с Дзержинского. Дело в том, что он давал зелёный свет ровно на 49 секунд , давая возможность проехать по Советской. а затем запрещал - на 66 секунд.

Оказалось, что в ночь на 25 февраля произошел перепад напряжения. В связи с этим режим работы объекта был сброшен программой светофора до первичного. Специалисты обследовали программную часть светофора и установили исходный режим работы, подразумевающий преимущественный зеленый сигнал для движения по ул. Советской.

ИСТОЧНИК KP.RU