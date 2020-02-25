Пропавшую несколько дней назад в Тульской области пенсионерку нашли мертвой
К поиском 62-летней женщины подключился поисково-спасательный отряд
Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт"
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В пос. Головеньковском Щекинском районе Тульской области 22 февраля 2020 года ушла из дома и не вернулась 62-летняя пенсионерка. Поисковики на протяжении трех дней искали женщину.
Вчера, 24 февраля, появилась информация о том, что пенсионерка погибла.
Приносим соболезнования родным и близким!
ИСТОЧНИК KP.RU