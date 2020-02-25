В Киреевске без холодной воды остались более 20 тысяч человек
Теплоснабжение не нарушено
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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Утром 25 февраля в Киреевске без холодной воды остались более 2 300 жилых домов разной этажности с общим числом жителей свыше 20 000 человек. Причиной ЧП послужил износ канализационного коллектора диаметром 500 мм.
Теплоснабжение не нарушено. На место происшествия работают аварийно-восстановительные бригады.
Ситуацию контролирует Главное управление МЧС России по Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU