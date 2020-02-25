2020-02-25T14:23:27+03:00
Происшествия

В Киреевске без холодной воды остались более 20 тысяч человек

Теплоснабжение не нарушено
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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Утром 25 февраля в Киреевске без холодной воды остались более 2 300 жилых домов разной этажности с общим числом жителей свыше 20 000 человек. Причиной ЧП послужил износ канализационного коллектора диаметром 500 мм.

Теплоснабжение не нарушено. На место происшествия работают аварийно-восстановительные бригады.

Ситуацию контролирует Главное управление МЧС России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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