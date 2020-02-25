В Туле УК и ее подрядная организация самовольно пустили газ и поставили под угрозу 24 семьи

25 Февр. 2020 2020-02-25T11:38:41+03:00

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12 февраля в нарушении норм проведения газоопасных работ представители ООО «УК «Подъем» и ООО «Подъем-Газ» самовольно пустили газ на общие стояки в домах № 81 по ул. Октябрьской и № 41 по ул. Штыковой.

Ранее их отключили в связи с локализацией аварийной ситуации. По словам газовиков, организации создали угрозу безопасности и надежности газоснабжения 24 семей, проживающих в указанных многоквартирных домах в Зареченском округе Тулы.

ИСТОЧНИК KP.RU