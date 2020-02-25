В Туле женщина обворовала три бутика торгового центра
Она была задержана сотрудниками полиции
Фото: Архив "КП"
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Тулячка в одном из торговых центров областной столицы обворовала три бутика. По предварительным данным, надев на себя понравившиеся вещи, 30-летняя женщина смогла вынести их за пределы магазина.
При изучении записей с камер видеонаблюдения полицейские установили личность и вероятное местоположение злоумышленницы. Позже подозреваемая призналась в содеянном.
В настоящее время сотрудниками полиции проводится дальнейшая работа по выяснению всех деталей происшествия, а также возможность причастности злоумышленницы и к другим кражам.
ИСТОЧНИК KP.RU