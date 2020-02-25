В Туле женщина обворовала три бутика торгового центра

25 Февр. 2020 2020-02-25T10:31:33+03:00

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Тулячка в одном из торговых центров областной столицы обворовала три бутика. По предварительным данным, надев на себя понравившиеся вещи, 30-летняя женщина смогла вынести их за пределы магазина.

При изучении записей с камер видеонаблюдения полицейские установили личность и вероятное местоположение злоумышленницы. Позже подозреваемая призналась в содеянном.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится дальнейшая работа по выяснению всех деталей происшествия, а также возможность причастности злоумышленницы и к другим кражам.

ИСТОЧНИК KP.RU