В Туле была госпитализирована женщина, вернувшаяся из Вьетнама
Ее диагноз устанавливается
Фото: Архив "КП"
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Вечером 22 февраля сотрудники скорой медицинской помощи госпитализировали женщину, недавно прилетевшую из Вьетнама.
У заболевшей поднялась температура, появились кашель и насморк. Как сообщают региональные СМИ, 58-летнюю женщину доставили в больницу в капсуле биозащиты.
В настоящее время медиками проводятся все необходимые манипуляции для постановки точного диагноза пациентки.
ИСТОЧНИК KP.RU