В Туле была госпитализирована женщина, вернувшаяся из Вьетнама

25 Февр. 2020 2020-02-25T10:15:48+03:00

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Вечером 22 февраля сотрудники скорой медицинской помощи госпитализировали женщину, недавно прилетевшую из Вьетнама.

У заболевшей поднялась температура, появились кашель и насморк. Как сообщают региональные СМИ, 58-летнюю женщину доставили в больницу в капсуле биозащиты.

В настоящее время медиками проводятся все необходимые манипуляции для постановки точного диагноза пациентки.

ИСТОЧНИК KP.RU