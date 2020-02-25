Где в Туле 25 февраля отключат свет

25 Февр. 2020 2020-02-25T09:57:18+03:00

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Сегодня, 25 февраля, в связи с проведением плановых профилактических работ часть Тулы будет обесточена. Отключения электроэнергии пройдут с 9:00 и до окончания работ.

Так, без света останутся следующие адреса областного центра:

п. Горелки: 3-й Фестивальный пр-зд, 1-а, 3-а, 5-а, 7-а, 6, 8; 4-й Фестивальный пр-зд, 2, 4, 6, 8; ул. Фестивальная, 1-15 (нечётн.), 2-24 (чётн.), 6-а;

Красноармейский пр-т, 32, 34; ул. Фрунзе, 5; ул. Сойфера, 19, 21, 23, 27, 29;

ул. Немцова, 38-а; ул. Дементьева, 6;

ул. Гоголевская, 86, 88; ул. Пушкинская, 35, 39, 39-а, 45-а, 45, 47, 49, 51; ул. С. Перовской, 4, 5, 15, 17; ул. Свободы, 12; ул. Бундурина, 18;

ул. Р. Зорге, 18, 20, 20-а, 22, 22-а, 24, 24-а, 26; ул. Немцова, 23, 25;

ул. Короткая, 1-а, 1-7; ул. Крупской, 1-25 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 14-а; ул. Кольцова, 3-31 (нечётн.), 2-а, 2-б, 2-24 (чётн.); ул. Маяковского, 2-а, 2-б, 3-а, 2-28 (чётн.), 3-27 (нечётн.); ул. Р. Зорге, 1-9 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 1-г;

ул. Кольцова, 2-е, 19;

Мясново: ул. Чмутова, 170-а, 170-180 (чётн.), 119-153 (нечётн.), 204, 206, 208; 11-й Полюсный пр-зд, 2-48 (чётн.), 3-41 (нечётн.); ул. Тихмянова, 1-п; 12-й пр-зд, 2, 2-а, 12, 18-а; 10-й пр-зд, 1-н, 1-м, 1-д, 1-и, 1-л, 1-к, 2-и, 2-з;

п. Горелки: ул. Горельская, 34-94 (чётн.), 19-33 (нечётн.); 1-й Горельский пр-зд; 4-й Горельский пр-зд; ул. Энтузиастов, 28-52 (чётн.), 17-41 (нечётн.); 2-й горельский пр-зд, 4-32 (чётн.), 5-17 (нечётн.); 3-й Горельский пр-зд, 1-10; 5-й Горельский пр-зд, 6, 7;

п. Горелки: ул. Горельская, 34-120 (чётн.), 19-49 (нечётн.); 1-й Горельский пр-зд; 4-й Горельский пр-зд; ул. Энтузиастов, 28-70 (чётн.), 17-59 (нечётн.); 2-й горельский пр-зд, 4-32 (чётн.), 5-17 (нечётн.); 3-й Горельский пр-зд, 1-10; 5-й Горельский пр-зд, 6, 7;

п. Горелки: ул. Горельская, 122-148 (чётн.), 51-65 (нечётн.);

ул. Фестивальная, 27-49 (нечётн.);

ул. Дальная, 7-43, 43-а (нечётн.), 8-48 (чётн.); ул. Яблочкова, 67-97, 101-129 (нечётн.);

п. Менделеевский: ул. Ленина, 1-22, 15-а, 6-а, 3-а, 4-а, 2-а, 8-а, 7-а, 18-а, 1-а, 10-а, 18-б, 20-а, 21-а.

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