Ведущий популярного телешоу «Поедем, поедим» Джон Уоррен приедет в Тулу
«Иностранец в России» - так называется мастер-класс, который он бесплатно проведет в нашем городе
Ведущий популярного телешоу «Поедем, поедим» Джон Уоррен приедет в ТулуФото: соцсети
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Мероприятие состоится 26 февраля в рамках полуфинала Всероссийского профессионального конкурса «Мастера гостеприимства».
Джон много лет назад он переехал в Россию и построил здесь свой бизнес.
Участие в мастер-классе бесплатное. Программа рассчитана на два часа.
ИСТОЧНИК KP.RU