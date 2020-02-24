Ведущий популярного телешоу «Поедем, поедим» Джон Уоррен приедет в Тулу

24 Февр. 2020 2020-02-24T16:21:03+03:00

«Иностранец в России» - так называется мастер-класс, который он бесплатно проведет в нашем городе

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Мероприятие состоится 26 февраля в рамках полуфинала Всероссийского профессионального конкурса «Мастера гостеприимства».

Джон много лет назад он переехал в Россию и построил здесь свой бизнес.

Участие в мастер-классе бесплатное. Программа рассчитана на два часа.

ИСТОЧНИК KP.RU