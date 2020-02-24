В одном из торговых центров Тулы прошел патриотический флэшмоб

24 Февр. 2020 2020-02-24T16:09:27+03:00

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В акции приняли участие больше пятидесяти человек. Некоторые были одеты в военную форму времен Великой Отечественной войны. Под конец второй песни они вышли в центр и закружились в танце.

Флешмоб прошел в честь приближающегося празднования 75-летия Великой Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU