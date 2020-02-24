2020-02-24T16:09:27+03:00
Общество

В одном из торговых центров Тулы прошел патриотический флэшмоб

Собравшиеся исполнили знаменитые военные песни — «Катюшу» и «Смуглянку»
Игорь КОПЫТОВ
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В одном из торговых центров Тулы прошел патриотический флэшмобВ одном из торговых центров Тулы прошел патриотический флэшмобФото: соцсети
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В акции приняли участие больше пятидесяти человек. Некоторые были одеты в военную форму времен Великой Отечественной войны. Под конец второй песни они вышли в центр и закружились в танце.

Флешмоб прошел в честь приближающегося празднования 75-летия Великой Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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