В Тульской области нетерпеливый пассажир угнал автомобиль, пока водитель хотел заправиться

24 Февр. 2020 2020-02-24T14:00:40+03:00

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Происшествие случилось в Ефремове. 46-летний владелец автомобиля ВАЗ-2105 решил подвезти случайного попутчика, намереваясь помочь тому добраться до дома после застолья по случаю праздника.

Остановившись на автозаправочной станции, владелец транспортного средства вышел из машины для оплаты бензина, оставив ключи в замке зажигания. Предположительно, пассажир не стал дожидаться возвращения хозяина ВАЗа, пересел за руль и уехал на чужом автомобиле. Потерпевший сразу же сообщил о происшествии в полицию.

Сотрудники отдела МВД, располагая сведениями о вероятном маршруте движения угнанного транспортного средства, в кратчайшие сроки обнаружили машину с подозреваемым за рулем. 49-летний неработающий мужчина доставлен в полицию для разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU