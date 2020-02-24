В Туле задержали воровку-любительницу красивых вещей

24 Февр. 2020 2020-02-24T11:31:37+03:00

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30-летняя подозреваемая за сутки похитила товары из трех различных бутиков в торговом центре областной столицы. Предметами ее преступного посягательства становились вещи, которые злоумышленница могла вынести за пределы магазина, предположительно, надев на себя либо просто спрятав.

При изучении записей камер видеонаблюдения торговых точек и проведении оперативных мероприятий полицейские выяснили личность и вероятное местонахождение подозреваемой.

Она призналась в содеянном. В УМВД России по г. Туле проводится дальнейшая работа по выяснению всех деталей противоправной деятельности любительницы красивой жизни и установлению возможных других фактов совершения ею краж.

ИСТОЧНИК KP.RU