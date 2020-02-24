Ребенок стал жертвой ДТП в Тульской области

24 Февр. 2020 2020-02-24T10:15:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Кроме того, в аварии, произошедшей вечером 23 февраля, пострадали еще три человека.

На 47-м км автодороги «Голодское-Суворов-Одоев» столкнулись Toyota и Nissaan. Предпожительно, 42-летний водитель Toyota не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и там столкнулся с Nissan, за рулем которого находилась 34-летняя женщина.

Погибший подросток был пассажиром Nissan.

ИСТОЧНИК KP.RU