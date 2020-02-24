Ребенок стал жертвой ДТП в Тульской области
В Одоевском районе в аварии погиб 12-летний ребенок
Ребенок стал жертвой ДТП в Тульской областиФото: материалы пресс-служб
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Кроме того, в аварии, произошедшей вечером 23 февраля, пострадали еще три человека.
На 47-м км автодороги «Голодское-Суворов-Одоев» столкнулись Toyota и Nissaan. Предпожительно, 42-летний водитель Toyota не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и там столкнулся с Nissan, за рулем которого находилась 34-летняя женщина.
Погибший подросток был пассажиром Nissan.
ИСТОЧНИК KP.RU