2020-02-24T09:55:08+03:00
Спорт

Тульский «Арсенал» сыграл вничью с чемпионом Казахстана

В товарищеском матче со счетом 1:1 туляки оказались на равных с «Астаной» из Нур-Султана
Игорь КОПЫТОВ
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Тульский «Арсенал» сыграл вничью с чемпионом КазахстанаТульский «Арсенал» сыграл вничью с чемпионом КазахстанаФото: соцсети
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Встреча прошла в Турции, где российский клуб проводит учебно-тренировочный сбор. На матче присутствовал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

«Арсенал» с 25 очками в 19 турах сейчас занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Следующий матч в РПЛ туляки проведут 1 марта на выезде с «Сочи».

ИСТОЧНИК KP.RU

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