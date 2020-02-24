Тульский «Арсенал» сыграл вничью с чемпионом Казахстана
В товарищеском матче со счетом 1:1 туляки оказались на равных с «Астаной» из Нур-Султана
Тульский «Арсенал» сыграл вничью с чемпионом КазахстанаФото: соцсети
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Встреча прошла в Турции, где российский клуб проводит учебно-тренировочный сбор. На матче присутствовал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
«Арсенал» с 25 очками в 19 турах сейчас занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Следующий матч в РПЛ туляки проведут 1 марта на выезде с «Сочи».
ИСТОЧНИК KP.RU