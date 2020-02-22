Сотрудники Тульской Госавтоинспекции переходят на усиленный вариант несения службы в выходные праздничные дни

22 Февр. 2020 2020-02-22T20:00:19+03:00

На территории Тульской области в ночь на 23 февраля ожидается ухудшение погодных условий

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Прогнозируемое выпадение осадков в виде снега связано с рядом сложностей, и любая дорожная ошибка водителя может закончиться трагично. Поэтому рекомендуется избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии.

Особо опасными для автолюбителей могут быть дороги вне населенных пунктов. Также повышенное внимание необходимо в местах возможного появления пешеходов: перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками.

ИСТОЧНИК KP.RU