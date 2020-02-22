Сотрудники Тульской Госавтоинспекции переходят на усиленный вариант несения службы в выходные праздничные дни
На территории Тульской области в ночь на 23 февраля ожидается ухудшение погодных условий
Грядет снегопадФото: Алексей ФОКИН
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Прогнозируемое выпадение осадков в виде снега связано с рядом сложностей, и любая дорожная ошибка водителя может закончиться трагично. Поэтому рекомендуется избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии.
Особо опасными для автолюбителей могут быть дороги вне населенных пунктов. Также повышенное внимание необходимо в местах возможного появления пешеходов: перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками.
ИСТОЧНИК KP.RU