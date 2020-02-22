Водителя, совершившего смертельный наезд на пешехода под Тулой, нашли
Госавтоинспекция установила личность скрывшегося с места ДТП водителя
Водителя, совершившего смертельный наезд на пешехода под Тулой, нашлиФото: Алексей ФОКИН
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По информации ГИБДД УМВД России по Тульской области, благодаря оперативным действиям сотрудников отдельного батальона ДПС и комплексам автоматической фиксации, удалось установить личность человека, который совершил смертельный наезд на пешехода накануне, 21 февраля, поздно вечером на 22 километре автодороги «Тула-Новомосковск». Пострадавший скончался от полученных травм на месте.
Виновным оказался молодой человек 1998 года рождения на грузовом автомобиле.
ИСТОЧНИК KP.RU