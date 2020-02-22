22 Февр. 2020 2020-02-22T19:50:05+03:00

Водителя, совершившего смертельный наезд на пешехода под Тулой, нашли Фото: Алексей ФОКИН

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По информации ГИБДД УМВД России по Тульской области, благодаря оперативным действиям сотрудников отдельного батальона ДПС и комплексам автоматической фиксации, удалось установить личность человека, который совершил смертельный наезд на пешехода накануне, 21 февраля, поздно вечером на 22 километре автодороги «Тула-Новомосковск». Пострадавший скончался от полученных травм на месте.

Виновным оказался молодой человек 1998 года рождения на грузовом автомобиле.

ИСТОЧНИК KP.RU