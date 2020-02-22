Времени мало, но оно есть: как стать социальным предпринимателем
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Времени мало, но оно есть: как стать социальным предпринимателемФото: Алексей ФОКИН
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В национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» социальному предпринимательству отводится особая роль.
Те, кто успеют попасть в Единый реестр субъектов со статусом «социальный предприниматель», получат финансовую, имущественную, информационную и консультационную государственную поддержку. Также в спектре услуг — обучение, программа наставничества и возможность заручиться поддержкой бизнес-гида.
ИСТОЧНИК KP.RU