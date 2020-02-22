В Туле чествовали ветеранов, военнослужащих и выдающихся туляков
В торжественном собрании, посвященном Дню защитника Отечества приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, воины-интернационалисты, военнослужащие, представители силовых структур и правоохранительных органов
В Туле чествовали ветеранов, военнослужащих и выдающихся туляковФото: материалы пресс-служб
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На мероприятии прошла церемония вручения государственных и региональных наград. Зал стоя приветствовал ветеранов, которым вручались юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Также были вручены региональные награды военнослужащим и тулякам, активно участвующим в общественной жизни региона, патриотическом и духовно-нравственном воспитании молодежи.
ИСТОЧНИК KP.RU