2020-02-22T15:22:39+03:00
Общество

В Туле чествовали ветеранов, военнослужащих и выдающихся туляков

В торжественном собрании, посвященном Дню защитника Отечества приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, воины-интернационалисты, военнослужащие, представители силовых структур и правоохранительных органов
Игорь КОПЫТОВ
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В Туле чествовали ветеранов, военнослужащих и выдающихся туляковВ Туле чествовали ветеранов, военнослужащих и выдающихся туляковФото: материалы пресс-служб
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На мероприятии прошла церемония вручения государственных и региональных наград. Зал стоя приветствовал ветеранов, которым вручались юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Также были вручены региональные награды военнослужащим и тулякам, активно участвующим в общественной жизни региона, патриотическом и духовно-нравственном воспитании молодежи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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