В четырех городах Тульской области проходит акция «Мужское здоровье»
Специалисты проводят бесплатные скрининговые обследования
В четырех городах Тульской области проходит акция «Мужское здоровье»Фото: соцсети
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Экспресс-анализ крови на содержание общего холестерина и глюкозы, на простат-специфический антиген, флюорография и электрокардиограмма – лишь некоторые из 10 анализов, которые можно получить в передвижных пунктах.
Акция проходит 22 февраля с 11.00 до 16.00 в Туле у ТРЦ "Макси", в Алексине – у культурно-досугового центра на ул. Мира, на площадке гипермаркета «Магнит» в Ефремове и на Дворцовой площади в Суворове.
ИСТОЧНИК KP.RU