В четырех городах Тульской области проходит акция «Мужское здоровье»

22 Февр. 2020 2020-02-22T13:04:28+03:00

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Экспресс-анализ крови на содержание общего холестерина и глюкозы, на простат-специфический антиген, флюорография и электрокардиограмма – лишь некоторые из 10 анализов, которые можно получить в передвижных пунктах.

Акция проходит 22 февраля с 11.00 до 16.00 в Туле у ТРЦ "Макси", в Алексине – у культурно-досугового центра на ул. Мира, на площадке гипермаркета «Магнит» в Ефремове и на Дворцовой площади в Суворове.

ИСТОЧНИК KP.RU