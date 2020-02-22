2020-02-22T10:48:13+03:00
Происшествия

Под Тулой насмерть сбит пешеход

ДТП произошло в районе населенного пункта Стахановский на автодороги «Тула-Новомосковск»
Игорь КОПЫТОВ
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Под Тулой насмерть сбит пешеходПод Тулой насмерть сбит пешеходФото: Алексей ФОКИН
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ГИБДД ищет очевидцев смертельного ДТП, произошедшего 21 февраля приблизительно в 20:00.

Неизвестный водитель наехал на мужчину 1986 года рождения и скрылся с места ДТП. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Имеющуюся информацию сообщить по телефону дежурной части ГИБДД по Тульской области 32-32-54 или 32-32-53.

ИСТОЧНИК KP.RU

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