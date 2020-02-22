Под Тулой насмерть сбит пешеход
ДТП произошло в районе населенного пункта Стахановский на автодороги «Тула-Новомосковск»
Под Тулой насмерть сбит пешеходФото: Алексей ФОКИН
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ГИБДД ищет очевидцев смертельного ДТП, произошедшего 21 февраля приблизительно в 20:00.
Неизвестный водитель наехал на мужчину 1986 года рождения и скрылся с места ДТП. От полученных травм потерпевший скончался на месте.
Имеющуюся информацию сообщить по телефону дежурной части ГИБДД по Тульской области 32-32-54 или 32-32-53.
ИСТОЧНИК KP.RU