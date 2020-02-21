Туляк организовал на своем участке бизнес

21 Февр. 2020 2020-02-21T17:28:55+03:00

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В Ленинском районе Тульской области прокуратура провела проверку законности использования земельного участка.

В ходе проверки было установлено, что хозяин участка в д. Севрюково нарушил требования Земельного кодекса РФ — на участке, предназначенном для жилого пользования собственник осуществлял предпринимательскую деятельность.

В целях устранения нарушений прокуратура направила в суд исковое заявление об использовании земельного участка в соответствии с назначением. Требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Фактическое устранение нарушений находится на контроле в прокуратуре района.

ИСТОЧНИК KP.RU