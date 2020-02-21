21 Февр. 2020 2020-02-21T17:25:17+03:00

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В Пролетарском округе Тулы составили более 20 протоколов за незаконную торговлю. Таковы итоги рейда главного управления на улице Плеханова.

Фото: Алексей ФОКИН

Торговцы раскладывали товар прямо на ящиках, продукция не прикрыта, на нее летит пыль, сертификаты отсутствуют, как и весовой контроль. Кроме того, после такой торговли остается мусор. Пустые коробки 20 февраля также приходилось убирать.

Фото: Алексей ФОКИН

Всего с начала года на торговцев было составлено около 250 протоколов.

Фото: Алексей ФОКИН

За подобные нарушения гражданам грозит штраф в размере от 1 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц - от 5 до 10 тысяч рублей; на юридических лиц - от 7 до 70 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU