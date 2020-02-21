В Пролетарском округе Тулы составили более 20 протоколов за незаконную торговлю
В Пролетарском округе Тулы составили более 20 протоколов за незаконную торговлю. Таковы итоги рейда главного управления на улице Плеханова.
Фото: Алексей ФОКИН
Торговцы раскладывали товар прямо на ящиках, продукция не прикрыта, на нее летит пыль, сертификаты отсутствуют, как и весовой контроль. Кроме того, после такой торговли остается мусор. Пустые коробки 20 февраля также приходилось убирать.
Фото: Алексей ФОКИН
Всего с начала года на торговцев было составлено около 250 протоколов.
Фото: Алексей ФОКИН
За подобные нарушения гражданам грозит штраф в размере от 1 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц - от 5 до 10 тысяч рублей; на юридических лиц - от 7 до 70 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU