В Тульской области обнаружено тело 34-летней женщины

21 Февр. 2020 2020-02-21T16:53:51+03:00

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В Тульской области задержан подозреваемый в убийстве 34-летней женщины.

По предварительным данным, в январе текущего года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в одном из домов Донского в ходе ссоры подозреваемый нанес своей знакомой множественные удары ногами. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, женщина скончалась.

В настоящее время по факту обнаружения тела женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК «Убийство». В ходе следствия и проверки показаний на месте подозреваемый дал показания об обстоятельствах совершенного им преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU