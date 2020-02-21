2020-02-21T16:53:51+03:00
Происшествия

В Тульской области обнаружено тело 34-летней женщины

Расследование уголовного дела продолжается
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Тульской области задержан подозреваемый в убийстве 34-летней женщины.

По предварительным данным, в январе текущего года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в одном из домов Донского в ходе ссоры подозреваемый нанес своей знакомой множественные удары ногами. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, женщина скончалась.

В настоящее время по факту обнаружения тела женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК «Убийство». В ходе следствия и проверки показаний на месте подозреваемый дал показания об обстоятельствах совершенного им преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24