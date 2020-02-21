В Туле машина каршеринга сбила мужчину

21 Февр. 2020 2020-02-21T16:53:34+03:00

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20 февраля в 22.25 на ул. Рязанской в Туле произошло ДТП. 23-летний молодой человек на автомобиле «Фольксваген Поло» наехал на пешехода.

По предварительной информации, 36-летний мужчина переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеходу оказали помощь медики, после чего отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU