В Туле машина каршеринга сбила мужчину
Мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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20 февраля в 22.25 на ул. Рязанской в Туле произошло ДТП. 23-летний молодой человек на автомобиле «Фольксваген Поло» наехал на пешехода.
По предварительной информации, 36-летний мужчина переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пешеходу оказали помощь медики, после чего отпустили домой.
ИСТОЧНИК KP.RU