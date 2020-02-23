Тула вошла в топ-10 городов России и СНГ по программе празднования 23 февраля
Рейтинг составлен по результатам анализа привлекательности и уникальности праздничных мероприятий
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Тула вошла в топ-10 городов России и СНГ с самыми интересными праздничными мероприятиями и салютами 23 февраля.
В рейтинге также Москва, Минск, Санкт-Петербург, Севастополь, Новороссийск, Керчь, Волгоград, Мурманск и Смоленск.
23 февраля для туляков подготовлена обширная программа. В 21:00 в областном центре пройдет праздничный салют в честь Дня защитника Отечества залпами артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок.
ИСТОЧНИК KP.RU