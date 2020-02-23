В честь Дня защитника Отечества в Туле дадут салют из 30 залпов
Фото: Алексей ФОКИН
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23 февраля в честь Дня защитника Отечества в Туле произведут салют 30 холостыми залпами артиллерийских орудий. Соответствующий приказ издал министр обороны Сергей Шойгу. Небо озарится сотней огней в 21:00.
Артиллерийские салюты помимо Тулы также прогремят в городе-герое Москве, городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе - герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске и в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.
ИСТОЧНИК KP.RU