2020-02-21T15:48:14+03:00
Общество

В честь Дня защитника Отечества в Туле дадут салют из 30 залпов

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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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23 февраля в честь Дня защитника Отечества в Туле произведут салют 30 холостыми залпами артиллерийских орудий. Соответствующий приказ издал министр обороны Сергей Шойгу. Небо озарится сотней огней в 21:00.

Артиллерийские салюты помимо Тулы также прогремят в городе-герое Москве, городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе - герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске и в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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