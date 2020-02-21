Жителя Тульской области с позвонком кита задержали на таможне

21 Февр. 2020 2020-02-21T15:02:20+03:00

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В Мурманске таможенниками был задержан житель Тульской области, пытавшийся незаконно провезти через границу позвонок кита. Вес кости насчитывал 14,95 кг.

Как говорит сам мужчина, часть позвоночника была найдена им в Норвегии у мыса Нордкап. Находка около 15 кг имела резкий специфический запах, чем и привлекла к себе внимание.

По словам сотрудников таможни, необработанная позвоночная кость млекопитающего подлежит ветеринарному контролю и вводится с соблюдением установленного законодательством порядка.

По данному правонарушению возбуждено дело об административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU