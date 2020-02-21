2020-02-21T15:02:20+03:00
Общество

Жителя Тульской области с позвонком кита задержали на таможне

Вес кости млекопитающего составил почти 15 кг
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: пресс-служба Мурманской таможниФото: пресс-служба Мурманской таможни
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В Мурманске таможенниками был задержан житель Тульской области, пытавшийся незаконно провезти через границу позвонок кита. Вес кости насчитывал 14,95 кг.

Как говорит сам мужчина, часть позвоночника была найдена им в Норвегии у мыса Нордкап. Находка около 15 кг имела резкий специфический запах, чем и привлекла к себе внимание.

По словам сотрудников таможни, необработанная позвоночная кость млекопитающего подлежит ветеринарному контролю и вводится с соблюдением установленного законодательством порядка.

По данному правонарушению возбуждено дело об административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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