Жителя Тульской области с позвонком кита задержали на таможне
В Мурманске таможенниками был задержан житель Тульской области, пытавшийся незаконно провезти через границу позвонок кита. Вес кости насчитывал 14,95 кг.
Как говорит сам мужчина, часть позвоночника была найдена им в Норвегии у мыса Нордкап. Находка около 15 кг имела резкий специфический запах, чем и привлекла к себе внимание.
По словам сотрудников таможни, необработанная позвоночная кость млекопитающего подлежит ветеринарному контролю и вводится с соблюдением установленного законодательством порядка.
По данному правонарушению возбуждено дело об административной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU