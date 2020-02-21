Тулячка с помощью арбалета хотела передать в колонию наркотики

21 Февр. 2020 2020-02-21T14:29:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В Туле 36-летняя женщина пыталась переправить на территорию исправительной колонии наркотики. Сделать это она решила весьма необычным способом — орудием стал арбалет. Но осуществить задуманное тулячке не удалось, ее действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

Общий вес запрещенных средств составил 135,03 граммов. Еще 5,3 грамма гашиша было обнаружено в автомобиле.

С учетом собранных по делу доказательств, позиции государственного обвинителя суд признал фигурантку уголовного дела виновной в преступлениях, предусмотренных статьями УК «Пособничество в покушении на приобретение наркотических средств в крупном размере», «Незаконное хранение наркотического средства в значительном размере». Женщине назначено наказание в виде 3-х лет 3-х месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU