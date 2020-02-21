В Тульской области щекинские пассажирские автобусы ездили с нарушениями

21 Февр. 2020 2020-02-21T12:46:09+03:00

В настоящее время автобусы с неисправностями сняты с маршрутов перевозки пассажиров

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Прокуратура провела проверку щекинского филиала транспортной компании, осуществляющей пассажирские перевозки. Так, было установлено, что автобусы перевозили пассажиров с нарушениями требований законодательства: в транспортных средствах отсутствовали огнетушители, знаки аварийной остановки и противооткатные упоры, а также укрепление колес.

С целью устранения выявленных нарушений прокуратурой города Щекино директору транспортной компании внесено представление.

По трем постановлениям прокурора контролер технического состояния транспортных средств привлечен к административной ответственности по статье «Выпуск на линию транспортного средства, имеющего неисправности, с которыми запрещена эксплуатация», за каждое из которых ему назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей. В отношении директора компании вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей «Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией», которое направлено для рассмотрения в суд.

В настоящее время автобусы с неисправностями сняты с маршрутов перевозки пассажиров. В одном из автобусов нарушения устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU