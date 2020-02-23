Где в Туле ограничили движение транспорта 23 февраля

23 Февр. 2020 2020-02-21T12:30:28+03:00

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23 февраля в Туле с 8:00 до 22:00 запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта, а также ограничено движение на съездах на набережную реки Упы от ул. Пролетарской (нечетная сторона), на набережной реки Упы со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона) и со стороны ТРЦ «Макси».

Это связано с проведением торжественных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества.

ИСТОЧНИК KP.RU