Где в Туле ограничили движение транспорта 23 февраля
Это связано с проведением торжеств, посвященных Дню защитника Отечества
Фото: Алексей ФОКИН
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23 февраля в Туле с 8:00 до 22:00 запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта, а также ограничено движение на съездах на набережную реки Упы от ул. Пролетарской (нечетная сторона), на набережной реки Упы со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона) и со стороны ТРЦ «Макси».
Это связано с проведением торжественных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества.
ИСТОЧНИК KP.RU