Дмитрий Миляев и Ольга Слюсарева поздравили туляков с 23 февраля

23 Февр. 2020 2020-02-21T12:19:02+03:00

Руководители областной столицы отметили, что этот праздник символизирует отвагу, честь и доблесть всех тех, кто верой и правдой служит Родине

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Мэр Тулы Ольга Слюсарева и глава администрации города Дмитрий Миляев поздравили жителей с Днем защитника Отечества.

Руководители областной столицы отметили, что этот праздник символизирует отвагу, честь и доблесть всех тех, кто верой и правдой служит Родине, стоит на защите интересов государства. Он олицетворяет силу и мощь российского оружия, любовь к Отчизне, верность ратному долгу.

- В годы Великой Отечественной войны наш город превратился в неприступную крепость, надежно прикрывающую подступы к столице. В дни обороны туляки проявили беспримерное мужество и выдержали натиск врага. Мы преклоняемся перед теми, кто принимал участие в локальных войнах и военных конфликтах, кто в настоящее время отстаивает интересы нашей страны и стоит на страже мира и спокойствия граждан, - говорится, в частности, в поздравительном адресе.

ИСТОЧНИК KP.RU