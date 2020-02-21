В Тульской области один участок дороги собрал сразу три ДТП

21 Февр. 2020 2020-02-21T12:06:40+03:00

Все аварии произошли на расстоянии нескольких метров друг от друга

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Утром 21 февраля в Новомосковске Тульской области на 40-м километре трассы М-4 «Дон» несколько ДТП. Как сообщают СМИ, участниками аварии стали сразу 4 машины.

Водитель автомобиля Skoda не справился с управлением и по ходу движения съехал в кювет. В результате аварии пострадал водитель иномарки. Он был госпитализирован.

На этом же участке дороги в ДТП попали еще две иномарки. Результатом аварии стали повреждения обоих автомобилей: у одной машины деформирован бампер, у другой — повреждена левая сторона.

Через несколько метров произошло третье ДТП. Водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и съехал в кювет.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливают специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU