В Тульской области один участок дороги собрал сразу три ДТП
Утром 21 февраля в Новомосковске Тульской области на 40-м километре трассы М-4 «Дон» несколько ДТП. Как сообщают СМИ, участниками аварии стали сразу 4 машины.
Водитель автомобиля Skoda не справился с управлением и по ходу движения съехал в кювет. В результате аварии пострадал водитель иномарки. Он был госпитализирован.
На этом же участке дороги в ДТП попали еще две иномарки. Результатом аварии стали повреждения обоих автомобилей: у одной машины деформирован бампер, у другой — повреждена левая сторона.
Через несколько метров произошло третье ДТП. Водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и съехал в кювет.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливают специалисты.
ИСТОЧНИК KP.RU