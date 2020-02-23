Алексей Дюмин поздравил жителей Тульской области с Днем защитника Отечества
Губернатор пожелал крепкого здоровья, мира, добра и благополучия
Фото: Алексей ФОКИН
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Алексей Дюмин поздравил жителей Тульской области, ветеранов и военнослужащих с Днем защитника Отечества. Глава региона отметил, что этот праздник – дань глубокого уважения всем, кто стоит на страже спокойствия России и ее граждан.
В поздравительном адресе, в частности, говорится:
- Для нашего региона 23 февраля – особенный праздник. Тульская земля была и остается оружейной столицей России. Пусть выдержка, отвага и мастерство и впредь помогают нашим землякам с честью исполнять свой долг.
Губернатор пожелал тулякам крепкого здоровья, мира, добра и благополучия.
ИСТОЧНИК KP.RU