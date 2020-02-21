В Туле на пересечении пр. Ленина и ул. Скуратовской произошло массовое ДТП

21 Февр. 2020 2020-02-21T11:59:55+03:00

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20 февраля в 19.26 на пересечении проспекта Ленина и ул. Скуратовской в Туле произошло ДТП. 22-летний молодой человек на автомобиле «Киа Церато» не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «Ниссан Жук» под управлением 32-летней женщины.

Затем «Ниссан» наехал на стоящий «Опель Антара», за рулем которого находилась 36-летняя женщина. В результате ДТП пострадали водитель автомобиля «Ниссан Жук» и пассажир автомобиля «Киа Церато», 22-летний молодой человек.

ИСТОЧНИК KP.RU