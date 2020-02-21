На подъезде к Туле «Форд Фокус» въехал в дерево: пострадали двое
По предварительной информации, водитель не справился с управлением
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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20 февраля в 16.10 на 2 км автоподъезда к Туле дороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» произошло ДТП.
25-летний молодой человек на автомобиле «Форд Фокус» въехал в дерево. По предварительной информации, он не справился с управлением. В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля, 42-летний и 31-летний мужчины.
ИСТОЧНИК KP.RU