На подъезде к Туле «Форд Фокус» въехал в дерево: пострадали двое

21 Февр. 2020 2020-02-21T11:48:01+03:00

По предварительной информации, водитель не справился с управлением

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20 февраля в 16.10 на 2 км автоподъезда к Туле дороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» произошло ДТП.

25-летний молодой человек на автомобиле «Форд Фокус» въехал в дерево. По предварительной информации, он не справился с управлением. В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля, 42-летний и 31-летний мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU