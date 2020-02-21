Сахарный завод в Тульской области прекращает свою деятельность

21 Февр. 2020 2020-02-21T11:34:31+03:00

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Сахарный завод в п. Товарковский Богородицкого района Тульской области прекращает свою деятельность в связи с отрицательными финансовыми результатами. Об этом руководство компании уже проинформировало правительство региона, а также органы занятости.

По словам представителей компании, сокращение сотрудников будет производиться в соответствии с действующим законодательством, с выплатой выходных пособий. Партнеры завода, среди которых есть и тульские аграрии, своевременно извещены о прекращении деятельности предприятия и смогут скорректировать свои производственные планы на 2020 год.

В настоящий момент ситуация находится на контроле правительства Тульской области. Ведутся переговоры с потенциальными работодателями для трудоустройства сотрудников. Одновременно с этим ведется поиск нового инвестора для продолжения деятельности сахарного завода.

ИСТОЧНИК KP.RU