В Алексине появятся аквапарк и гостиница
У ТОСЭР «Алексин» появятся два новых резидента
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В Алексине появятся аквапарк и гостиничный комплекс. Объекты на территории опережающего социально-экономического развития возведет инвестор в рамках реновации туристической базы. Проект предполагает вложение около 1 млрд рублей и увеличение количества рабочих мест до 250.
Еще одна компания планирует строительство завода компост-машин. На эти цели потратят более 350 млн рублей. Итогом станет создание около 100 рабочих мест.
Региональная инвестиционная комиссия единогласно поддержала все заявки.
ИСТОЧНИК KP.RU