В Алексине появятся аквапарк и гостиница

21 Февр. 2020 2020-02-21T11:18:29+03:00

У ТОСЭР «Алексин» появятся два новых резидента

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В Алексине появятся аквапарк и гостиничный комплекс. Объекты на территории опережающего социально-экономического развития возведет инвестор в рамках реновации туристической базы. Проект предполагает вложение около 1 млрд рублей и увеличение количества рабочих мест до 250.

Еще одна компания планирует строительство завода компост-машин. На эти цели потратят более 350 млн рублей. Итогом станет создание около 100 рабочих мест.

Региональная инвестиционная комиссия единогласно поддержала все заявки.

ИСТОЧНИК KP.RU