2020-02-21T10:35:33+03:00
Звезды

В Тульском кремле состоится открытие выставки «Неизвестная Тула»

Открытие состоится 21 февраля
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В пятницу, 21 февраля, в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля откроется выставка «Неизвестная Тула». Экспозиция посвящена результатам археологических исследований на Крестовоздвиженской площади и ул. Металлистов, которые проводились в 2017-2018 годах.

Экспонатами выставки стали более 250 предметов из металла, глины, дерева, камня и стекла.

Посетители смогут увидеть кованые элементы ворот, дверей, ставен, фрагменты чугунных орнаментальных оград и крылец, глиняные изразцы, столовые приборы и прочие предметы домашней утвари, одежды и ремесленного дела, которые принадлежали тулякам минувших столетий.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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