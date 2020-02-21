21 Февр. 2020 2020-02-21T10:03:12+03:00

Тулячка выиграла чемпионат и первенство России по пауэрлифтингу Фото: соцсети

Соревнования проходили в столице и являлись отборочными на чемпионат и первенство Европы 2020 года

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Турнир по жиму и классическому жиму собрал 650 участников из 66 регионов страны.

Воспитанница спортшколы олимпийского резерва «Юность» Олеся Лукина в весовой категории свыше 84 кг заняла первое место. Результат позволил ей также пройти отбор на первенство мира 2020 года, которое пройдет в мае в Чехии.

Еще одна тулячка - Кристина Лукаш — в весе 43 кг стала бронзовым призером.

ИСТОЧНИК KP.RU