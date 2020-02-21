Тульский «Арсенал» победил «Ордабасы»
Наши футболисты на заключительном сборе провели первый контрольный матч
Тульский «Арсенал» победил «Ордабасы»Фото: материалы пресс-служб
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В турецком Белеке «Арсенала» выиграл у казахстанского «Ордабасы» со счетом 2:0.
В первом тайме на 16-й минуте счет открыл Мячи на счету Георгий Костадинов, а после перерыва Роман Минаев закрепил результат на 67-й минуте.
Следующая игра подопечным Игоря Черевченко предстоит 23 февраля против казахстанской «Астаны».
ИСТОЧНИК KP.RU