В Тульской области врач заплатит 70 тысяч рублей за липовый больничный для знакомой

20 Февр. 2020 2020-02-20T17:26:06+03:00

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Суд признал виновной участкового врача-терапевта МУЗ «Плавская центральная районная больница» в совершении служебного подлога.

Женщина внесла в листок нетрудоспособности недостоверные сведения о состоянии здоровья своей знакомой и периоде ее освобождения от выполнения служебных обязанностей. Благодаря этому, последняя смогла неделю отсутствовать на работе.

Приговором суда врачу-терапевту назначен штрафа в размере 70 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU