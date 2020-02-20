В Тульской области врач заплатит 70 тысяч рублей за липовый больничный для знакомой
Суд ограничился штрафом
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Суд признал виновной участкового врача-терапевта МУЗ «Плавская центральная районная больница» в совершении служебного подлога.
Женщина внесла в листок нетрудоспособности недостоверные сведения о состоянии здоровья своей знакомой и периоде ее освобождения от выполнения служебных обязанностей. Благодаря этому, последняя смогла неделю отсутствовать на работе.
Приговором суда врачу-терапевту назначен штрафа в размере 70 000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU