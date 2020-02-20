2020-02-20T17:26:06+03:00
Происшествия

В Тульской области врач заплатит 70 тысяч рублей за липовый больничный для знакомой

Суд ограничился штрафом
Мария ВЛАСОВА
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Суд признал виновной участкового врача-терапевта МУЗ «Плавская центральная районная больница» в совершении служебного подлога.

Женщина внесла в листок нетрудоспособности недостоверные сведения о состоянии здоровья своей знакомой и периоде ее освобождения от выполнения служебных обязанностей. Благодаря этому, последняя смогла неделю отсутствовать на работе.

Приговором суда врачу-терапевту назначен штрафа в размере 70 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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