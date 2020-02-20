2020-02-20T17:16:47+03:00
Происшествия

Мошенники выманили деньги у жительницы Тульской области через взломанную страницу в соцсети

Наживой злоумышленников стали 8 тысяч рублей
Мария ВЛАСОВА
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Мошенники выманили деньги у 36-летней жительницы Венева через взломанную страницу в соцсети. Женщина попросила о финансовой помощи через аккаунт знакомой пострадавшей. Для решения проблем ей была необходима сумма в размере 8 тысяч рублей.

Жительница Венёва перевела эти деньги на номер карты, который собеседница назвала в переписке. Спустя длительное время женщина обратилась к своей знакомой с просьбой отдать долг. При разговоре выяснилось, что та ни о чем не просила и переписку в соцсети не вела: её аккаунт был взломан, а от имени знакомой беседу вели неизвестные злоумышленники. Поняв, что стала жертвой обмана, жительница Венёва обратилась в полицию.

В отделе МВД проводится процессуальная проверка.

Отметим, что за минувшие сутки в регионе зафиксировано 14 мошенничеств. Жертвы переводили деньги на неизвестные банковские счета либо сообщали реквизиты своих карт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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