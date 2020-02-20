Мошенники выманили деньги у жительницы Тульской области через взломанную страницу в соцсети
Мошенники выманили деньги у 36-летней жительницы Венева через взломанную страницу в соцсети. Женщина попросила о финансовой помощи через аккаунт знакомой пострадавшей. Для решения проблем ей была необходима сумма в размере 8 тысяч рублей.
Жительница Венёва перевела эти деньги на номер карты, который собеседница назвала в переписке. Спустя длительное время женщина обратилась к своей знакомой с просьбой отдать долг. При разговоре выяснилось, что та ни о чем не просила и переписку в соцсети не вела: её аккаунт был взломан, а от имени знакомой беседу вели неизвестные злоумышленники. Поняв, что стала жертвой обмана, жительница Венёва обратилась в полицию.
В отделе МВД проводится процессуальная проверка.
Отметим, что за минувшие сутки в регионе зафиксировано 14 мошенничеств. Жертвы переводили деньги на неизвестные банковские счета либо сообщали реквизиты своих карт.
ИСТОЧНИК KP.RU