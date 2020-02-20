Мужчину, который въехал в автомобиль и скрылся с места ДТП в Туле, лишили прав

20 Февр. 2020 2020-02-20T17:31:41+03:00

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Напомним, 3 февраля на улице Олега Кошевого в Туле произошло ДТП. Водитель автомобиля "Нива" наехал на припаркованную машину Toyota Chaser.

Виновник аварии скрылся с места происшествия. Благодаря оперативным действиям сотрудников городской Госавтоинспекции, водитель был установлен. Им оказался 59-летний мужчина.

А теперь суд лишил водителя "Нивы" права на управление транспортным средством за оставление места ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU